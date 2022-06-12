حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط ندب المعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية

شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
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"التخطيط": مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة رغم الظروف الاستثنائية
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