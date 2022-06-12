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حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط ندب المعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية

الأحد، 12 يونيو 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط ندب المعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
 
 
التعليم تحدد ضوابط ندب المعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة
 
الصحة: لبن الأم يحمى الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة
 
خطوات تأجيل امتحان الثانوية العامة للدور الثانى بالدرجة الفعلية.. إنفوجراف
 
التخطيط: وقف نفقات سيارات الركوب للمسئولين ترشيدا للإنفاق الحكومى
 
"التخطيط": مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة رغم الظروف الاستثنائية
 
محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية.. تبدأ 24 يوليو
 
الرى: تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلو مترات
 
التعليم: انتهاء إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر"

 


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