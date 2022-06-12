"التخطيط": مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة رغم الظروف الاستثنائية

كتب عبد اللطيف صبح

أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، على أن هناك تركيز على إنهاء المشروعات الاستراتيجية القائمة، مشددا على أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة نظرا لتأثيرها على الوضع التنموى بكافة القرى المصرية.

وأوضح كمالى، أن العام القادم يشهد زيادة كبيرة بمخصصات برنامج بناء الإنسان المصرى نتيجة زيادة مخصصات التعليم بشقيه الجامعى وقبل الجامعى، وفيما يتعلق باستثمارات النقل، أكد أن تطوير شبكة الطرق القومية وخطوط السكك الحديدية يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن قطاع النقل مهم لارتباطه الوثيق بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023.