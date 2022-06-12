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التعليم: انتهاء إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر"

الأحد، 12 يونيو 2022 08:38 ص
التعليم: انتهاء إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر" كتاب القيم للاطفال
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "من أجل بناء جيل مصري يمتلك مهارات حقيقية بمقاييس عالمية نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد والذي يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر المقبل وكذلك نسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والأخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية، لذلك تم الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر" كما نرى في الأغلفة المرفقة".
 
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فى وقت سابق، أن منظومة القيم مدمجة في جميع المناهج الدراسية في كل الصفوف من رياض الأطفال، حتى الثالث الثانوى، تم استحداث منهج القيم واحترام الآخر الذي طبق على تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، والأول والثانى الابتدائى والرابع أيضا، الذي يتناول القيم الإنسانية المشتركة بين جميع الأديان مثل الأمانة والصدق والنظافة وتقبل الآخر واحترام التنوع والتسامح وغيرها، في معالجة تعتمد على القصص الواقعية التي ترتبط بحياة الطفل وشخصيات متنوعة من نسيج المجتمع المصري وأنشطة تأملية تدفع الطفل للتفكير في الممارسات والسلوكيات في مواقف حياتية مختلفة.
 
 
وهذا المنهج يعد تدعيما للقيم المدمجة في جميع المناهج الدراسية الأخرى، حيث يتيح للمعلم والطلاب وقتا محددا في الجدول الدراسي لمناقشة هذه القيم والسلوكيات المختلفة في مواقف واقعية، كما يمنح الطالب دفعة لممارسة التفكير حول بعض السلوكيات المجتمعية المختلفة وصولا إلي تبني القيم الإنسانية الصحيحة. 
 
 
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