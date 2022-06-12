التضامن: استمرار استخراج كارنيه الأسر الكافلة للحصول على خدمات الأطفال المكفولين

كتب ـ مدحت وهبة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى استمرار استخراج بطاقة الأسر الكافلة مع تيسير كافة الإجراءات لاستخراجها، خاصة أن الوزارة كانت قد دعت الأسر البديلة الكافلة لاستخراج الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات، والذي يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومي الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل.

وتقوم الأسرة الكافلة بفتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعي باسم الطفل المكفول، ثم تسدد الأسرة الكافلة مبلغ 200جنيه على رقم الحساب (21812) التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة او من خلال الدفع الفوري لذات الحساب كذلك الذهاب إلى الادارة الاجتماعية في محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع 200 جنيه)، وصور حديثة 4×6 للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.

كما تستخرج الشركة المتعاقدة مع الوزارة البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة، ثم تقوم الشركة المتعاقد معها بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.