خطوات تأجيل امتحان الثانوية العامة للدور الثانى بالدرجة الفعلية.. إنفوجراف

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، نقدم فى الإنفوجراف التالى، خطوات تأجيل امتحان الدور الأول للدور الثانى بالدرجة الفعلية.



خطوات تأجيل امتحان الثانوية العامة للدور الثانى بالدرجة الفعلية

ـ إذا تعرض الطالب لعذر مرضى منعه من أداء امتحان الدور الأول يؤجل اختباره للدور الثانى.

ـ يتم العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

ـ يتم تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

ـ تقدم المستندات للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور.

ـ يكون التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

ـ المستندات المطلوبة عبارة عن: خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

ـ المادة التى يرغب فى تأجيلها واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة، موافقة الإدارة المركزية للجان الطبية علي تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروف الطالب المرضية.

ـ صورة من رقم الجلوس و بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع له الطالب موضح به المادة واليوم مخترم بختم رئيس اللجنة.

ـ في حالـة حدوث عذر مرضـي مـفاجئ للطالب أثناء تأديـة الامتحـان مـمـا يـحـول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب علي رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائـرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلـى أقـرب مستشـفـي حكـومي لتقريـر حـالـة الطالب المرضية .

ـ علي ولي الأمر تقديم المستندات إلي الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل المستندات تقرير مـن طبيب ورئيس اللجنـة بحالة الطالب المرضية بالإضافة إلي إفادة معتمدة مـن لجنة النظام والمراقبة تشمل محضر إثبات حالة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء أداء الامتحان.

ـ نبهت الوزارة على الإدارات التعليميـة التابعـة بـأن آخـر مـوعـد لتلقي هـذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.

ـ طالبت الوزارة من المديريات التعليمية ، بكشف بأسماء الطلاب الذين تقدموا لتأجيـل أداء الامتحـان للـدور التاني موضحا" المـادة المراد أداء الامتحـان فيـا بالـدور الثاني بالدرجات الفعلية وسبب التأجيـل وذلـك لتسهيل مهام العمل مع لجان النظام والمراقبة التابعة لكل طالب وذلـك حتـى يتسنى لنـا اتخاذ اللازم حيــــال الطالـب فـي تأجيل الامتحـان للـدور الثـاني بالـدرجات.