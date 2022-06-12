محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية.. تبدأ 24 يوليو

كتب ـ سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مقترح مواعيد امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الاعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2021/ 2022 "عام ولغات" وصفوف النقل والمهنى والصم وضعاف السمع والمكفوفين .

وأكد محافظ الجيزة، علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات من التباعد بين الطلاب في اللجان الامتحانية وارتداء الكمامة وتواجد المطهرات، بالإضافة إلى توجيه الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للجان الامتحانية .

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفوف كالأتى :-

أولا / سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ بالفترة من 17 إلى 21 يوليو 2022.

ثانيا / الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم تبدأ من 24 إلى 31 يوليو 2022.

ثالثا / مرحلة التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه تبدأ امتحانات النقل من 17 يوليو إلى 1 أغسطس 2022.

رابعاً / الصفين الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع تبدأ من 24 يوليو إلى 1 أغسطس 2022

وتنتهي امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعه يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022.

أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي عام فسوف تحديد موعد الامتحانات من خلال وزارة التربية والتعليم .