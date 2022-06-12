الزراعة: معهد الإرشاد الزراعى ينفذ 13 ندوة فى 8 محافظات

كتبت ـ أسماء نصار

أكد الدكتور ياسر عبده حيمرى وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، أنه بالتعاون مع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة ، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 13 ندوة إرشادية متنوعة في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية بمديريات الزراعة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشارك فيها عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين فى 8 محافظات وهى: كفرالشيخ(3)، والاسكندرية(3)، والشرقية(2)، والقليوبية(1)، والغربية (1)، و أسيوط(1)، و الإسماعيلية(1)، وقنا(1) وذلك بتنفيذ (2) ندوة إرشادية فى مجال التغيرات المناخية، الأولى بعنوان " تحديات الامن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية ودور الخدمة الإرشادية الزراعية في الحد من آثارها السلبية " وتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية.

وتناول محتوى الندوة المحاور التالية الأمن الغذائي (المفهوم، والمستويات، الابعاد، المؤشرات) والأمن الغذائي والفجوة الغذائية والإكتفاء الذاتي المطلق والنسبي والأمن الغذائي المصري، المؤشرات والأرقام، وعلاقة كل بعد من أبعاده بالعمل البحثي والإرشادي الزراعي وأهم تحديات الأمن الغذائي، التعرف عليها ورصدها، والعلاقات البينية والتغيرات المناخية (المسببات والأضرار) وعلاقة ذلك بسلوكيات المزارع المصرى والتحرك في اتجاهين، هما، الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف السريع مع آثار التغيرات المناخية والعمل علي أهم محورين لتعظيم العائد من وحدتي التربة والمياة في إطار التنمية المستدامة ودور الإرشاد الزراعي في إثارة الإنتباه وتوجيه الاهتمام نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وأهم التوصيات الفنية وآليات تنفيذها لأهم محاصيل الخضر والفاكهة في إطار محافظة الإسكندرية .

أما الندوة الثانية بعنوان "أثر التغيرات المناخية على زراعة بعض محاصيل الخضر (الطماطم - الخيار) " وتم تنفيذها في محافظة كفرالشيخ، وقد تضمنت المحاور التالية: عيوب تغطية الأرض بالبلاستيك ( الملش) وكيفية التغلب عليها، وكيفية تربية و أقلمة النبات في ظل الزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية، وكيفية إختيار الصنف المناسب لكل عروة من محصولي الطماطم و الخيار، وكيفية التغلب علي مشكلة فشل العقد في ظل الزراعة في درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة، و (2) ندوة إرشادية فى مجال الإنتاج الحيوانى، الأولى بعنوان " مشكلات الإرشاد الزراعي في مجال الانتاج الحيواني في محافظة الإسماعيلية " .

و تضمن محتوى الندوة المحاور التالية: المشكلات التي تواجه المربين عند تغذية الحيوان، ومشروع تجميع الألبان من كل المراكز، والمشكلات التي تواجه المربين والمرشدين الزراعيين ومقترحات التغلب عليها.

والندوة الثانية بعنوان "طرق رعاية الحيوانات الحلابة " وتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وقد تضمن محتوى الندوة المحاور التالية: كيفية رعاية حيوانات اللبن وتشمل (التغذية – الاسكان الحيوانى – التناسل – تربية الطلوقة)، والتغذية الصحية للحيوان (كيفية تغذية حيوانات اللبن (الابقار – الجاموس – الفريزيان-فى فصل الصيف)، والتغذية الصحية للحيوان (كيفية تغذية حيوانات اللبن ( الأبقار – الجاموس – الفريزيان-فى فصل الشتاء)، والتغذية التى تحتوى على المركزات والأعلاف الخضراء والأعلاف غير التقليدية، والرعاية الصحية وتشمل: التحصينات – الامراض التى تصيب حيوانات اللبن خاصة مرض التهاب الضرع، أيضا أهمية التلقيح الصناعى وأثره فى إنتاج حيوانات جيدة.

وندوة إرشادية بعنوان " زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحسين مستوى معيشة الريفيين"، وتم تنفيذها في مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وقد تناولت هذه الندوة مفهوم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وأسباب الإهتمام بالقيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، والمردود الإقتصادى والإجتماعى والبيئى لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وامثلة للقيمة المضافة لبعض المخاصيل الزراعية.

وندوة إرشادية بعنوان "توعية المزارعين بممارسات ترشيد استخدام مياه الرى"، وقد تم تنفيذها بمحافظة الشرقية، وقد تضمن محتوى الندوة التعرف علي نظم الري الحديثة وأنواع التربة الملائمة لكل منظومة من نظم الري وأساليب ترشيد مياه الري في ضوء نظم الري الحديث.

وندوة إرشادية بعنوان "توعية الريفيات بأضرار المواد الغذائية المصنعة وخطورتها على صحة أفراد الأسرة "، وقد تم تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ، وقد تضمنت العديد من المحاور منها: التعرف على المواد المصنعة، ومخاطر المواد المصنعة على الأطفال، وأهمية الغذاء الصحى للجسم، والعلاقة بين الغذاء والصحة، وعناصر الغذاء( كربوهيدرات -بروتينات -دهون -فيتامينات-عناصر معدنية - ماء )، إضافة إلى الأسس السليمة لتخطيط الوجبات.

و ندوة إرشادية بعنوان "ريادة الأعمال فى المناطق الريفية " وقد تم تنفيذها بمحافظة الغربية، وقد تضمن محتوى الندوة المحاور التالية :معني ريادة الأعمال، وخصائص الرياديين والتنمية المستدامة وأبعادها، وريادة الأعمال والتنمية الريفية المستدامة، وكيفية استخدام ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الريفية المستدامة في مصر، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وندوة إرشادية بعنوان مبادرة حياة كريمة وأثرها فى الريف المصرى" وقد تم تنفيذها في محافظة الشرقية، وتضمنت العديد من المحاور منها: تعريف التنمية الريفية، وتحديات التنمية الريفية فى مصر، وعرض مختصر لتطور جهود التنمية الريفية فى مصر منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى مبادرة حياة كريمة، ومتى بدأت فكرة حياه كريمة وما السبب، والفلسفة التى قامت عليها مبادرة حياة كريمة، وأهداف مبادرة حياة كريمة، ومجالات العمل فى مبادرة حياه كريمة، وأهم التحديات التى تواجه تنفيذ مبادرة حياه كريمة.

وندوة إرشادية بعنوان "تصنيع السيلاج من المخلفات الزراعية" وقد تم تنفيذها في محافظة أسيوط، وتناولت الندوة النقاط الآتية: تعريف المزارعين بالسيلاج، وتوضيح الفرق بين السيلاج والدريس، وتوضيح القيمة الغذائية للسيلاج، وتوضيح الظروف المثلي لعمل السيلاج والقواعد الأساسية لنجاح عمله، وتوضيح كيفية تصنيع السيلاج من البرسيم المصري بالخطوات، وتوضيح كيفية تصنيع السيلاج من زعازيع القصب بالخطوات، وتوضيح كيفية تصنيع السيلاج من بنجر العلف بالخطوات، وتوضيح كيفية تصنيع السيلاج من عيدان الذرة الخضراء والرفيعة بالخطوات، وتوضيح كيفية تصنيع السيلاج من الذرة الكاملة بالكيزان بالخطوات، وتوضيح كيفية تصنيع السيلاج من عروش بنجر السكر بالخطوات، وتوضيح الإضافات المستخدمة لعمل السيلاج وتشمل الإضافات المساعدة لعملية التخمر والاضافات المستخدمة لرفع القيمة الغذائية، وتوضيح كيفية الحكم علي جودة السيلاج، وتوضيح الاستفادة القومية من صنع السيلاج، وتوضيح بالأرقام كم يعادل كيلو العلف المركز مقابل كم كيلو من السيلاج المصنوع بمختلف أنواعه، وتوضيح مشكلات التغذية علي السيلاج وطرق علاجها و ندوة إرشادية بعنوان " التوصيات الفنية للنهوض بمحصول البطاطس" .

وتضمن محتوى الندوة المحاور التالية: مقدمة عن محصول البطاطس وأهم الأصناف، والأهمية الاقتصادية لمحصول البطاطس، وإنتاج مصر من البطاطس، وصادرات مصر من البطاطس، وإعداد التقاوي للزراعة، وإعداد الأرض للزراعة والمعاملات الزراعية المختلفة، ومواعيد الحصاد وطرق الحصاد للمحصول، وطرق التخزين، وتصدير محصول البطاطس، والمعاملات التي تتم داخل محطات.

- ندوة إرشادية بعنوان " التسميد الحيوي للمحاصيل المختلفة وترشيد استخدام الاسمدة العضوية "وتم تنفيذها في محافظة القليوبية، وقد تضمن محتوى الندوة المحاور التالية: ماهية التسميد الحيوي، واهمية التسميد الحيوي، وأنواع التسميد الحيوي، وفوائد التسميد الحيوي، وطرق إضافة السماد الحيوي.

وندوة إرشادية بعنوان " دودة الحشد (الأعراض وسبل المكافحة "، وقد تم تنفيذها بمحافظة قنا، وتضمنت الندوة اعراض الاصابة بدودة الحشد، وطرق الوقاية من الإصابة، وأساليب المكافحة الموصى بها.

تأتى هذه الندوات ضمن سلسلة الأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة التى يقوم بها المعهد في الفترة الحالية بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين فى مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية الدخل في القطاع الريفى.