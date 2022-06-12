الزراعة: 3.5 مليون طن صادرات مصر الزراعية من أول يناير.. والموالح فى المقدمة

كتبت ـ أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن صادرات مصر الزراعية وصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون طن هذا العام، وذلك وفقا لتقريرا تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 11 يونيو 2022 .

وأضاف "القصير"، أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلى لجلب العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ". حيث بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليون و486 ألفا و344 طنا، بالإضافة إلى تصدير 746 ألفا و950 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 152 ألفا و56 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 70 ألفا و472 طنا، فى حين احتلت البطاط على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 38 ألفا و635 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 30 ألفا و878 طنا، واحتلت صادرات مصر من العنب المركز السابع بإجمالى 27 ألفا و380 طنا، تليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 19 ألفا و425 طنا، وجاء الثوم فى المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 17 ألفا و296 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغت 5341 طنا.