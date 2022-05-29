اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 05:28 م
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حصاد الوزارات..لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز منذ بدء تنقية قاعدة البيانات

الأحد، 29 مايو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات..لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز منذ بدء تنقية قاعدة البيانات وزارة التموين
إعداد ـ محمود طه حسين

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
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