حصاد الوزارات..لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز منذ بدء تنقية قاعدة البيانات

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
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