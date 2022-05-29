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الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية الثلاثاء المقبل

الأحد، 29 مايو 2022 12:00 م
الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية الثلاثاء المقبل وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للحج يوم الثلاثاء المقبل بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بإدارة بعثة الحج الطبية لهذا العام.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية معمتها تأمين الخدمات الطبية للحجاج المصريين، مؤكدة استمرار التجهيز للبعثة من خلال توفير الكوادر الطبية وكذلك المستلزمات الطبية والأدوية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك اتخاذ لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع العدوى، خاصة كورونا.
 
 
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