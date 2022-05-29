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التموين: لن تُلغى بطاقة تموين بسبب عدم تسجيل رقم هاتف ولم نطلب خطوطا جديدة

الأحد، 29 مايو 2022 01:39 م
التموين: لن تُلغى بطاقة تموين بسبب عدم تسجيل رقم هاتف ولم نطلب خطوطا جديدة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب عبد اللطيف صبح

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عملية استكمال البيانات ببطاقات التموين هو أساس تقديم الخدمة إلكترونيا، قائلا: "لم نطلب خط جديد من المستحقين، وهناك 3 ملايين مستحق ليس لديهم أرقام هواتف مُسجلة".
 
وشدد المصيلحى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على أنه لا يوجد مستندات مطلوبة من المواطنين المستحقين للدعم من أجل تحديث بياناتهم، قائلا: "ولا مستند مطلوب، المطلوب رسالة برقم البطاقة التموينية والرقم القومى للمستحق ورقم الهاتف، ولم نطلب شراء خطوط جديدة للهاتف المحمول من أحد".
 
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية: "مستعد أبعت التليفون والخط لغير القادرين بنفسى"، واستكمل: "مصرين على استكمال تسجيل وتحديث البيانات، ولن تُلغى أى بطاقة نظرا لعدم تسجيل التليفون".
 
 
 
 
 
 

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