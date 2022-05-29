التموين: الرئيس السيسي أتاح 1.8 مليار دولار لمضاعفة احتياطى السلع قبل أزمة كورونا

كتب عبد اللطيف صبح

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نجحت فى توفير كافة السلع الأساسية برؤية سياسية، قائلا: "قلتها للرئيس السيسى فى فبراير 2017، الأهم هو الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى لمدة 3 أشهر على الأقل".

وتابع المصيلحى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وقتها برفع الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 6 أشهر بتكلفة غير طبيعية، وأتاح حوالى 1.8 مليار دولار قبل أزمة كورونا لهذا الغرض.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا الأمر كان يتطلب توفير سعات تخزينية كبيرة لاستيعاب مضاعفة كميات الاحتياطى من السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل تحقيق مفهوم الأمن الغذائى للمواطن المصرى وتوفير كافة السلع بالأسواق بالأسعار المناسبة والعادلة.