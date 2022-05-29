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ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

الأحد، 29 مايو 2022 11:36 ص
ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء جنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
- الأحد 29 مايو : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة السلوم على فترات متقطعة
 
- الإثنين 30 مايو : 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
- الثلاثاء 31 مايو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 
- الأربعاء 1 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
- الخميس 2 يونيو والجمعة 3 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

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