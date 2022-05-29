وزيرة البيئة: إنشاء 26 شركة جديدة للبيوجاز فى الريف المصرى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم المرأة والشباب لإنشاء مشروعات صديقة للبيئة، يجرى إنشاؤها فى الريف المصري، مثل مشروعات تحويل المخلفات الزراعية أو مخلفات روث الحيوانات إلى طاقة أو أسمدة .

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية فى إنشاء 26 شركة جديدة لإنشاء وحدات البايوجاز فى الريف المصري، وكان أولها من نصيب إحدى سيدات أسيوط، ثم بعد ذلك توالى إنشاء الشركات على غرار سيدة أسيوط، لأنه لابد من وجود المرأة فى كل المجالات للانتقال للاقتصاد الأخضر.

وأوضحت الوزيرة، أن الدولة قامت بتوفير عدة حوافز خلال الشهرين الماضيين للمشروعات الخضراء، كان على رأسها حوافز الطاقة الجديدة والمتجددة وايضا حوافز النقل الكهربائى والمخلفات والمصانع بديلة الأكياس البلاستيكية، حيث إن كل تلك المشروعات هى أمثلة حقيقية على أرض الواقع، من أجل مساهمة المرأة فى التحول نحو الأخضر والحفاظ على البيئة ومنع وجود تغيرات متطرفة فى التغيرات المناخية التى تعانى منها كل دول.