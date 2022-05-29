التنمية المحلية: 769 موقعا بـ20 محافظة لتنفيذ مبادرة عربات الطعام المتنقلة

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لمتابعة فعاليات مبادرة تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة "إيجي ترك" والتى أطلقتها الوزارتان، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما ، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات، وتم توفير عدد 769 موقعا على مستوى 20 محافظة تصلح لإقامة سيارات طعام بها ولا تعوق المرور، موضحا تقدم 1327 مواطنا بطلبات للترخيص، وتم إصدار 243 رخصة لسيارات طعام، وتم التنسيق بشأنها مع إدارات المرور وهيئة سلامة الغذاء، وجارى إصدار تراخيص لعدد 148 سيارة أخرى، وتم قبول عدد 634 طلبا وجارى دراسة ترخيصها.

وتابع شعراوى، أن محافظة الإسكندرية وفرت 102 موقع يصلح للمبادرة، والشرقية 85 موقعا، والمنوفية 71 موقعا، وأسيوط 61 موقعا، موضحا أن المبادرة تهدف إلى دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الشباب علي الإقبال علي المشروعات الصغيرة.

وقال الوزير، إن تنفيذ مبادرة "ايجى ترك " سيكون على مدار الـ 5 سنوات المقبلة علي مستوي محافظات الجمهورية المختلفة، مثمناً التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والذي يأتي في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وشباب مصر.

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لمجال المشروعات الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل وتنمية المجتمع المحلي من خلال برنامج "مشروعك" ومشروعات صندوق التنمية المحلية ومشروع "فرصتك فى قريتك"، وما توفره من مزايا وفرص تدريبية للمتقدمين من الشباب والمرأة، إضافة إلى المساعدة فى تسويق المنتجات من خلال المعارض التى تنظمها الوزارة أو تشارك فيها، ومن خلال مبادرة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمى.

وكشف شعراوى، أنه تم تشكيل لجنة لإدارة مبادرة "ايجى ترك" من الوزارتين و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وتقوم اللجنة بوضع خطة تنفيذ المبادرة وآليات التنفيذ ومتابعة المشروعات بعد التنفيذ لضمان الاستدامة وتذليل أى معوقات، وتقوم اللجنة بترشيح الأماكن والأراضى بالمحافظات، واستخراج التراخيص اللازمة وتوفير التمويل من خلال مبادرة مشروعك، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للشباب لرفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم على إدارة مشروعاتهم، مع الإعلان والترويج للمبادرة.

وأشار شعراوى، إلى أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للمتقدمين لمبادرة " ايجى ترك " منها إعداد دليل لمواصفات معتمدة ونماذج بأبعاد وأسعار مختلفة ومعدات وتجهيزات تتناسب مع القدرات المالية للمتقدمين لتنفيذ مشروع وحدات الطعام، مع توفير دراسات جدوى استرشادية، وتوحيد وتنميط الإجراءات فى المحافظات، على أن يتم العملاء فى مقار مشروعك بالمحافظات وعددها 260 مقرا، لافتا إلى سعي الوزارة الدائم لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، وتحسين نمط الحياة، وتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة فى كافة الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مجالات وحدات الطعام المتنقلة فى مشروعات الشباب في الاطعمة والمشروبات والأغذية والحرف اليدوية والتراثية والأنشطة الترفيهية، مضيفاً أنه تم إطلاق منصة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها من خلال برنامج مشروعك، وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.