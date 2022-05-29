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فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بالجيزة لمدة 15 يوما

الأحد، 29 مايو 2022 01:58 م
فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بالجيزة لمدة 15 يوما امتحانات الشهادة الاعدادية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت الإدارات التعليمية اليوم الأحد، تلقي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) وذلک عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.
 
وكانت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6% ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86 % ونسبة طلاب الصُم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهني بنسبة 90.86%.
 
يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية بدأت بجميع تخصصاتها، وتستمر الإمتحانات حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
 

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