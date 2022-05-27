اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 06:11 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الأوقاف تحيل عامل مسجد المواصلة بالقاهرة للتحقيق بسبب "مشادة"

الجمعة، 27 مايو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الأوقاف تحيل عامل مسجد المواصلة بالقاهرة للتحقيق بسبب "مشادة" الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بالأوقاف

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

 

الأوقاف تحيل عامل مسجد المواصلة بالقاهرة للتحقيق بسبب "مشادة أمام الجامع"

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