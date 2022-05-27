شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

الأوقاف تحيل عامل مسجد المواصلة بالقاهرة للتحقيق بسبب "مشادة أمام الجامع"

الرعاية الصحية: الهيئة أكبر جهة تمتلك منشآت معتمدة بالقطاعين الحكومة والخاص

القوى العاملة: تحصيل 658 ألف جنيه مستحقات عاملين توفيا فى الإمارات

التضامن: فرق التدخل السريع تعاملت مع 365بلاغًا لإنقاذ أسر بلا مأوى خلال شهر

القوى العاملة: رفض 767 طعنا على مرشحى انتخابات المنظمات النقابية بالمرحلة الثانية

التعليم العالى: غلق 9 كيانات وهمية بالشرقية لمزاولة العمل دون ترخيص

الزراعة تواصل متابعة حصاد القمح بالشرقية وتسهيل إجراءات التوريد للمزارعين

وزيرة البيئة تستعرض ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر.. تفاصيل

الأعلى للجامعات يعلن قائمة المتقدمين على رئاسة جامعة أسيوط

القوى العاملة: تحصيل 658 ألف جنيه مستحقات عاملين توفيا فى الإمارات