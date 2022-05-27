القوى العاملة: رفض 767 طعنا على مرشحى انتخابات المنظمات النقابية بالمرحلة الثانية

كتبت آية دعبس

أظهرت نتائج البت في الطعون من ذوي الشأن حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس أن عدد الذين تقدموا بالطعن على أسماء المرشحين في الانتخابات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022/2026، وصل إلى 975 طعنا على مستوى 27 محافظة من قبل 14 تصنيفا نقابيا، وبعد النظر فيها من قبل المستشارين رؤساء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات على مستوى 27 محافظة تم قبول 208 ورفض 767 طعنا.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، تقرر اليوم الجمعة وغدا السبت، إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات المنظمات النقابية العمالية على مستوى 27 مديرية القوى العاملة بالمحافظات.

وقال سعفان: إن اللجان المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن على الأسماء المرشحة تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وأوضح أن إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية تشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب في اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (ابسكو) ، ويوم 30 من نفس الشهر لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وفيما يلي نتائج كل محافظة من البت في الطعون ، حيث تقدم بالقاهرة 417 طعنا ، وقبول منها 110 طعنا ، ورفض 307، والجيزة علي التوالي 188 طعنا وقبول 24 ، رفض 164، والفيوم 16 وقبول 7 ورفض 9 ، وبني سويف تقدم 19 وقبول 6 ورفض 13 ، والمنيا تقدم 22 وقبول 8 ورفض 14، وسوهاج تقدم 8 وفض 8 ، وأسيوط تقدم 2 ، وقبول 1 ورفض 1 ، وقنا تقدم 11 وقبل 1 ورفض 10 ، والأقصر تقدم 35 ورفض 35 ، وأسوان تقدم 5 ورفض 5.

وفي شمال سيناء تقدم 1 قبول 1 ، وجنوب سيناء لم يتقدم أي من ذوي الشأن بأي طعن، وفي الوادي الجديد تقدم 3 ورفض 3 ، والاسكندرية تقدم 24 وقبول 1 ورفض 23 ، والبحيرة تقدم 19 وقبول 1 ورفض 18 والغربية تقدم 87 وقبول 11 ورفض 76 ، وفي الشرقية تقدم 7 وقبل 7، وفي القليوبية تقدم 10 ورفض 10 ، ومطروح تقدم 4 ورفض 3 وقبل 1، والسويس تقدم 21 ورفض 20 وقبل 1 .

وفي المنوفية تقدم 13 ورفض 11 قبل 2 ، وفي بورسعيد تقدم 13 ورفض 2 وقبل 11 ، وفي الإسماعيلية تقدم 10 ورفض 9 وقبل 1 ، ودمياط تقدم 2 ورفض 1 وقبل 1 ، وفي كفر الشيخ تقدم 3 ورفض 3 ، وفي البحر الأحمر تقدم 3 ورفض 3 طعون.