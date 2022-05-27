التعليم: الدولة نجحت فى عقد 11 مليون امتحان إلكترونى للأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إحصائيات بخصوص الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى، والتى عقدت خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى، موضحا أنه تم عقد 6 مليون و401 ألف و 535 امتحان الكتروني للصف الأول الثانوي، كما تم عقد 5 مليون و108 ألف و209 امتحان إلكتروني للصف الثاني الثانوي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدولة المصرية نجحت في عقد 11 مليونا و509 آلاف و744 امتحانا إلكترونيا للصفين معا، بمتوسط 40 سؤال اختيار من متعدد في كل امتحان فإن التصحيح الالكتروني يتم بدون تدخل بشري ل 460 مليون و389 ألف و760 سؤال تحيا مصر التي تنفرد بمثل هذه الإحصائيات و القادم أفضل.

وتابع الوزير: لكن ليتنا نؤمن جميعا بالهدف ونشجع أنفسنا لبذل الجهد ونثق في قدرتنا على الوصول إلى تحقيق حلم تطوير التعليم لنصبح من أرقى الدول بدون بلبلة وجلد للذات وشكوى وهاشتاجات واشاعات السوشيال ميديا الإيمان بالهدف ثم العمل الجاد هم ما يحب أن نجتمع عليه سويا.

ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقرير النهائي للامتحانات الالكترونية للصف الاول الثانوي لعام 2021-2022.

وأكد التقرير أن الامتحانات تمت بنجاح، كما نجحت الوزارة فى أن تملك جمهورية مصر العربية منظومة امتحانات إلكترونية وبنية تكنولوجيا وتحتية فى المدارس الرسمية تعمل بكفاءة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام لم يحدث بها تسريب طوال فترة انعقاد الاختبارات، ونجحت نجاحا منقط النظير بالأرقام ولم يحدث بها حالة تسريب واحدة وهذا هو القول الفصل.

وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تداول وخروج أسئلة الامتحانات الورقية فى بعض المدارس، قائلا: من أرسل هذا لا يريد سوى تشويه نجاح الوزارة الساحق في كل الاتجاهات وفي هذا التوقيت كل المعارضين يحاولون بأى شكل إلهاء الناس عن ما يتحقق في النظام الجديد وسنة رابعة والامتحانات الالكترونية والتعليم الفني ومجلدات المفاهيم، لقد قدمنا كل شئ أكثر من أى عام مضى وبالتالي لا يجب إعطاء فرصة للمغرضين والتركيز على الحالة الايجابية.

وكان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام انتهوا اليوم من امتحانات نهاية العام والتى عقدت ورقيا وإلكترونيا خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى.