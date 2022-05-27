الأوقاف تحيل عامل مسجد المواصلة بالقاهرة للتحقيق بسبب "مشادة أمام الجامع"

كتب على عبد الرحمن

أصدر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بيانا عاجلا ردا على تداول مقطع فيديو يظهر مشادة أمام باب أحد المساجد بمحافظة القاهرة.

وجاء فى بيان القطاع الدينى، تأكيد مديرية أوقاف القاهرة، أن المشادة التى ظهرت فى أحد الفيديوهات على باب مسجد المواصلة بحى التونسى التابع لإدارة جنوب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة لم يكن أحد من العاملين بالمسجد أو بالأوقاف طرفًا فيها على الإطلاق، إنما كانت بين أحد رواد المسجد وآخر.

كما أكد القطاع الدينى، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة للنزول إلى المسجد فورًا لمعرفة ملابسات هذه المشادة، كما تم إحالة العامل غازي محمد موسى عامل المسجد للتحقيق ، لمعرفة ملابسات ما حدث ومدى مسئوليته عنه.

وأطلقت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة إلى محافظتى المنيا والإسكندرية، تضم كل قافلة 10 علماء"5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "أهمية الاستثمار فى حياتنا".

وضمت القافلة علماء الأزهر والأوقاف على النحو التالى:

1. مديرية أوقاف المنيا ( مدينة المنيا).

2. الشيخ / حسانين عبد الحكم حسانين وكيل وزارة أوقاف المنيا المصطفى - قرية صفط اللبن

3. الشيخ /أبو بكر عبدالله شحاتة مجمع البحوث الإسلامية الرحمة- قرية صفط اللبن

4. الشيخ / بدران فتحي رياض مدير إدارة أوقاف المنيا ضيوف الرحمن- قرية صفط اللبن

5. الشيخ /يحي محمد عيسى موسى مجمع البحوث الإسلامية كامل عطيه- قرية صفط اللبن

6. الشيخ / معاذ صابر بسيوني إمام وخطيب العلم والإيمان- قرية صفط اللبن

7. الشيخ /أحمد علي نصر مجمع البحوث الإسلامية عباد الرحمن- قرية صفط اللبن

8. الشيخ / أحمد محمود أحمد عثمان إمام وخطيب الهداية- قرية طهنا الجبل

9. الشيخ /محمود إسماعيل أحمد مجمع البحوث الإسلامية الإصلاح الزراعي- قرية الحواصلية

10. الشيخ / حسن هاشم حسن إمام وخطيب الفتح- قرية طهنا الجبل

11. الشيخ/ محمود عبدالحميد رضوان مجمع البحوث الإسلامية الهدى والنور- قرية الحواصلية

2. مديرية أوقاف الإسكندرية (مدينة الرمل)

1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية البرنس البحري- الملاحة

2. الشيخ / محمود إبراهيم عبدالرحمن طه مجمع البحوث الإسلامية أسكوت- أسكوت شارع مصطفى كامل

3. الشيخ / حسن محمد حسن مدير إدارة أوقاف الرمل نور الإسلام- خلف شركة الكتان شارع مصطفى كامل

4. الشيخ / فرج محسن محمد غانم مجمع البحوث الإسلامية الشهداء- أرض شاكوس

5. الشيخ / بلال محمد رمضان إمام وخطيب الحاج سالم- دربالة

6. الشيخ / أيمن محمد علي شقطاية مجمع البحوث الإسلامية أبو ذر الغفاري- السيوف

7. الشيخ / يحي فؤاد عبد الحكيم إمام وخطيب سيكلام- سيكلام

8. الشيخ / نعيم كامل عبدالله محمد مجمع البحوث الإسلامية البرنس القبلي- البرنس القبلي

9. الشيخ / محمد سعيد الصاوي إمام وخطيب العمراوي- العماروة

10. الشيخ / محمد غازي حميدة محمد مجمع البحوث الإسلامية الشامي الكبير- عزبة الشامي