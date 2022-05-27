الأعلى للجامعات يعلن قائمة المتقدمين على رئاسة جامعة أسيوط

كتب محمد صبحى

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن القائمة المبدئية للمرشحين والمتقدمين على منصب رئيس جامعة أسيوط

وكشف القائمة المبدئية للمرشحين عن تنافس 4 مرشحين لرئاسة جامعة أسيوط وهم الدكتور أحمد محمد كمال المنشاوى ، والدكتور شحاتة غريب شلقامى والدكتور محمد حسن عبد الرحيم والدكتورة مها كامل غانم.

وكان بدأ فتح باب الترشح، يوم السبت 21 مايو ويستمر حتى الخميس 26 مايو بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس.

وكان المجلس الأعلى للجامعات ، أعلن أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمنى.