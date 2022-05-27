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الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد جديدة ومسجدين صيانة وترميما بالمحافظات

الجمعة، 27 مايو 2022 07:00 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد جديدة ومسجدين صيانة وترميما بالمحافظات مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 10 مساجد، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه (1086) مسجدا، منها (920) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(166) مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى: 
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 
 
مديرية أوقاف المنيا
1. آل بشر – صفط الشرقية - المنيا
2. عزبة فرجاني – قرية فرجاني – دير مواس 
3. عبد الله عبد الجليل – عرب زاوية حاتم - بني عبيد – أبو قرقاص
4. الديابة – البحري – قرية الديابة – أبو قرقاص 
 
مديرية أوقاف بني سويف 
5. البديع – عزبة أبو زيد – كوم أبو راضي – الواسطى 
 
مديرية أوقاف الغربية
6. عزبة مصباح – عزبة مصباح- منشأة عبد الله - السنطة 
 
مديرية أوقاف الجيزة
7. الزرعاوي – قرية العزيزية - البدرشين 
 
مديرية أوقاف البحيرة
8. عزبة سرحان – شبرا خيت 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
 
مديرية أوقاف الأقصر
1. سعد عثمان – العديسات بحري - الطود 
 
مديرية أوقاف الشرقية
2. الدرندلي – بندف – منيا القمح
 
وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أن ما قامت به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمارة بيوت الله (عز وجل) يعد نقلة غير مسبوقة كمًّا وكيفًا، بناءً وتطويرًا وصيانة، حيث بلغ إجمالي ما تم بناؤه بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو صيانة وترميمًا نحو (8500 مسجد).

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