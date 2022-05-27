اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 12:04 م
أكرم القصاص
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الزراعة تواصل متابعة حصاد القمح بالشرقية وتسهيل إجراءات التوريد للمزارعين

الجمعة، 27 مايو 2022 11:00 ص
الزراعة تواصل متابعة حصاد القمح بالشرقية وتسهيل إجراءات التوريد للمزارعين حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال متابعته توريد القمح بالشرقية
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يرافقه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة حصاد وتوريد القمح بالشرقية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حصاد وتوريد القمح في جميع المحافظات. 
 
تضمنت الجولة زيارة صوامع الزقازيق وشونه البنك الزراعي ببردين وجمعيه الاصلاح ببردين.
 
وعقد اجتماع بمقر مديريه الزراعه بالشرقيه حضره المسؤولين عن متابعه حصاد وتوريد القمح بكل من مديريه الزراعه والاصلاح والاستصلاح .
 
وأكد مستشار وزير للمتابعة على ضروره تكاتف الجميع خلال هذه الفتره لحث ومتابعه المزارعين علي توريد  المحصول مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تحتل المركز الاول في مساحة القمح حيث تتجاوز 400 ألف فدان ويجب تحقيق المستهدفات بما يتناسب مع المساحة وامكانيات العاملين.
 
كما وجه بضروره ازاله أي عقبات أمام التوريد، جاءت الزياره تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الزراعة بالمرور والمتابعة المستمرة لجميع المحافظات لتسهيل توريد القمح وتحقيق المستهدف  مؤكدا علي ان تلك الزيارات مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد والتوريد.
 
 

وزير الزراعة

الزراعة

حصاد القمح

توريد القمح


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