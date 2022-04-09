الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات اليومى بفيروس كورونا 400 حالة و7 وفيات السبت، 09 أبريل 2022 04:42 م فيروس كورونا إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات:- التعليم تغلق باب التقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر للحجز أمام الجمهور الصحة: فحص 23 مليونًا و906 آلاف سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات لـ628 ألف مواطن خلال الربع الأول من 2022 التعليم تتيح برامج للعلوم والرياضيات للرابع الابتدائى عبر منصاتها الرقمية الصحة: متوسط الإصابات اليومى بفيروس كورونا 400 حالة و7 وفيات غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 29 درجة التعليم تمد التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل والتسكين للمعلمين حتى 26 مايو المترو يناشد بالاستمرار فى ارتداء الكمامة داخل المحطات للوقاية من كورونا شيخ الأزهر: الله متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله.. والمؤمن أقوى إدراكا من الملحد الصحة: مليون و 160 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار الأوقاف تحتفل غدا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الحسين هل القيء يفسد الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب التضامن: توزيع 40 ألف سلة غذاء للفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات مستشفى الزهراء الجامعى التابع للأزهر يعلن حاجته لـ 130 وظيفة طبيب مقيم الجامعات الخاصة: تعديل لوائح الكليات للسماح بتخرج الطالب عقب انتهاء الساعات المعتمدة التعليم العالى: التزام الجامعات الخاصة والأهلية بالبرنامج الزمنى للترم الثانى الصحة فيروس كورونا اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات.. توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح الخميس، 07 أبريل 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. التعليم عن تزامن امتحان الثانوى العام التدريبى مع أعياد المسيحيين: لا يمكن تفاديه الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. الصحة: تغطية 69% من الشعب المصرى بمظلة التأمين الصحى خلال 2022 الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. التعليم: بدء تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا الإثنين، 04 أبريل 2022 05:00 م حصاد الوزارات..التموين تؤجل تحصيل مستحقات أصحاب المخابز البلدية لنهاية العيد الأحد، 03 أبريل 2022 04:23 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة