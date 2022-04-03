اليوم السابع
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الأحد، 03 أبريل 2022 04:24 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات..التموين تؤجل تحصيل مستحقات أصحاب المخابز البلدية لنهاية العيد

الأحد، 03 أبريل 2022 04:23 م
حصاد الوزارات..التموين تؤجل تحصيل مستحقات أصحاب المخابز البلدية لنهاية العيد مخابز - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
 
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