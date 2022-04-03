حصاد الوزارات..التموين تؤجل تحصيل مستحقات أصحاب المخابز البلدية لنهاية العيد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج غدا بـ"6 دول"
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الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الثلاثاء
القوى العاملة تعلن تحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
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"الأوقاف" تبدأ توزيع 100 طن لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية
التعليم: عقد امتحان طلبة النقل فى المواد غير المضافة والمستوى قبل العيد
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انتظام صرف معاشات أبريل بزيادة 13%.. وزارة التضامن تتابع العملية
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