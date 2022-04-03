اليوم السابع
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انتظام صرف معاشات أبريل بزيادة 13%.. وزارة التضامن تتابع العملية

الأحد، 03 أبريل 2022 01:00 م
انتظام صرف معاشات أبريل بزيادة 13%.. وزارة التضامن تتابع العملية صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات أبريل بالزيارة 13% حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات.

كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى صرف معاشات إبريل بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022 ، وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

 


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