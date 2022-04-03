الزراعة: تجديد الاعتماد الدولى لمركز بحوث الصحراء للسنة الثالثة على التوالى

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء عن تجديد الإعتماد الدولى واستمرار شهادة الجودة للسنة الثالثة على التوالى لمركز بحوث الصحراء ، واستمرارالتسجيل في السجلات الدولية بهيئة الإعتماد الأسترالي JASANZ ، واستخدام علامة الاعتماد من ISC مارس 2022، وذلك بعد المرجعة الخارجية من قبل الشركة الدولية المانحة لشهادة الجودة ISC ، وأقرت اللجنة المانحة بعدم وجود مخالفات غير مطابقة للمواصفة الدوليةISO9001:2015 بمركز بحوث الصحراء.

وأشادت لجنة الاعتماد بدعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك الدكتور عبدالله زغلول رئيس المركز لخطط التطوير من خلال مكتب ضمان جودة الأداء والإعتماد وبالتطوير الملموس وحجم الإنجازات بمركز بحوث الصحراء من تطوير البنية التحتية والتوجه نحو التحول الرقمى، واستخدام نماذج رقمية مؤمنة وتطويرالمعامل البحثية وأداء عملية الصيانة والمعايرة للأجهزة العلمية، والذى له مردود اقتصادى كبير، كما أشادت اللجنة بتطورالخدمات الصحية التى تقوم بها الإدارة الطبية ومعمل التحاليل، وكذلك الجهود المبذولة من لجنة السلامة والصحة المهنية وتطويرمركزالمعلومات بتفعيل البرامج الحكومية الإليكترونية وتدريب العاملين عليها ، وجهود إدارة الموارد البشرية والمالية وشئون الرئاسة والعلاقات العامة والمكتب الفنى وإدارة الأمن .

كما أثنت اللجنة علي جهود أعضاء مكتب ضمان جودة الأداء والإعتماد وحرصهم على تقييم الأداء بصورة مستمرة غير متحيزة لضمان التحسين المستمر ، وأشادت اللجنة بالكتيب الصادر عن مكتب الجودة والذى يوثق مراحل تطبيق نظام إدارة الجودة وتطوير الأداء البحثى والإدارى خلال الفترة من (2018-2022) بمركز بحوث الصحراء للإستفادة من التجربة وتقييمها .

وهنأت اللجنة تواجد مركز بحوث الصحراء فى التصنيفات العالمية مثل تصنيف SCimago متمنية للمركز دوام التوفيق والنجاح وأشادت بدعم السادة النواب ورؤساء الشعب ومديرى الإدارات لتطبيق نظام إدارة الجودة ،كما أكدت اللجنة على نقاط القوة ومنها:-

1- دعم الإدارة العليا وإيمانها بأهمية الجودة .

2- تنوع الكوادر بمكتب الجودة .

3ـ زيادة المستوى المعرفى والتدريبى لدى أعضاء مكتب الجودة.

4- عمل دورات تدريبية خارج المركز

5- مبادرة مكتب الجودة نحو التحول الرقمى

6- استمرار المعايرة والصيانة

7- تطوير الملف الطبي وتقديم الرعاية الطبية للعاملين بالمركز.

كما أوصت اللجنة بتطوير واستخدام الفرص المتاحة ومنها توجه الدولة ودعمها لمفهوم الجودة، والحصول على عوائد مباشرة وغير مباشرة نتيجة الإعتماد الدولى والتطوير، والتأهل للحصول على مواصفات دوليه أخرى مثل جوده المختبرات 17025وجودة التدريب وأنتهت أعمال اللجنة بإعلان إستمرار منح شهادة الجودة لمركز بحوث الصحراء للعام الثالث على التوالى .