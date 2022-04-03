اليوم السابع
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الرى: مؤتمر المناخ COP 27 يركز على أولويات القارة الأفريقية

الأحد، 03 أبريل 2022 10:01 ص
الرى: مؤتمر المناخ COP 27 يركز على أولويات القارة الأفريقية محمد عبد العاطى وزير الرى
أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع مسئولى المعهد الدولي للمياه بستوكهولم، لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمعهد فى الإعداد لجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP 27. 
 
وأشار عبد العاطى فى كلمته إلى ما يمثله مؤتمر المناخ للعام الحالى COP 27 - والذى تستضيفه مصر في نوفمبر القادم - من فرصة ذهبية لإدماج تحديات المياه بالمجهودات العالمية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الكوارث المرتبطة بها، وضمان التنسيق بين مختلف المبادرات المعنية بالمياه والتى تقوم بها المنظمات المختلفة التابعة للأمم المتحدة، مع أهمية وضع خطط واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لمثل هذه الخطط.
 
وأوضح أن مصر تستضيف هذا المؤتمر ممثلة للقارة الأفريقية ، حيث سيتم التركيز على أولويات القارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وزيارة مرونة المنظومات المائية للتعامل مع التحديات المائية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية بعضها البعض في مجال المياه والتعامل مع التغيرات المناخية.
 
كما أشار إلى جناح المياه الذى سيتم تنظيمه ضمن فعاليات المؤتمر على أعلى مستوى، مع توفير مساحات كافية لاستيعاب جميع الأحداث ذات الصلة بقطاع المياه، وسيتم تنظيم هذا الجناح بالتعاون مع العديد من الحكومات والمنظمات الدولية مثل الحكومتين الهولندية والبريطانية والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم والمعهد الدولي لإدارة المياه والتحالف الدولى للتكيف مع المناخ.
 
وأضاف أنه وإدراكًا لأن تحديات المياه تأتى على رأس أولويات الدول فإن مصر تُنظم منذ عام 2018 إسبوع القاهرة للمياه ، والذى تأتى نسخته الخامسة لهذا العام قبل عقد مؤتمر المناخ مباشرة ، والذى سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" ، لتتناول موضوعاته جميع جوانب التكامل بين أجندات المياه والمناخ.
 
وتوجه عبد العاطى بالدعوة لمسئولى المعهد الدولي للمياه بستوكهولم للمشاركة في إسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الإسبوع.

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