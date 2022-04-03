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الصحة تطلق قافلة طبية بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم

الأحد، 03 أبريل 2022 11:42 ص
الصحة تطلق قافلة طبية بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم قافلة طبية
كتب ـ وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بمنطقة الشلال فى محافظة أسوان.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 

 

 


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