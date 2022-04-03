اليوم السابع
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"الأوقاف" تبدأ توزيع 100 طن لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 03 أبريل 2022 06:00 ص
"الأوقاف" تبدأ توزيع 100 طن لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية وزير الأوقاف خلال تفقد مجزر البساتين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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حققت مديريات الأوقاف، أكثر من عشرة ملايين جنيه في مشروع صكوك الإطعام خلال شهر شعبان وبلغت مبيعات المديريات من الصكوك (34552) صكًّا بإجمالي (10365600) جنيهًا، وفي مقدمتها مديريات "القاهرة، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، البحيرة، المنيا، الدقهلية".
 
تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الأحد، خطة توزيع لحوم صكوك الإطعام فى الأسبوع الأول لشهر رمضان، في إطار دورها المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك الإطعام شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توزيع (100) طن لحوم إطعام فى محافظات:"القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء" ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن. 
 
ويكون توزيع المائة طن لحوم على النحو التالي: 
 
 أولًا: يوم الأحد 3 / 4 / 2022م 
 1. القليوبية - 4 طن
 2. الدقهلية - 4 طن
 3. الغربية - 3  طن
 4. المنوفية – 2  طن
 ثانيًا: يوم الاثنين 4 / 4 / 2022م 
1. القاهرة - 4  طن
 2. الفيوم - 4  طن
 3. الشرقية -  3  طن
 4. البحيرة - 3 طن
 ثالثًا: يوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022م 
1. الإسكندرية - 4  طن
 2. بني سويف - 4 طن
 3. المنيا - 4  طن
 4. أسيوط - 4  طن
 5. سوهاج – 4 طن
 
 رابعًا: يوم الأربعاء 6 / 4 / 2022م 
 1. الجيزة - 4  طن
 2. الغربية - 3  طن
 3. قنا - 3 طن
 خامسًا: يوم الخميس 7 / 4 / 2022م 
 1. الفيوم - 4  طن
 2. الشرقية - 3 طن
3. البحيرة - 3 طن
 
 سادسًا: يوم الجمعة 8 / 4 / 2022م 
1. أسيوط - 4  طن
 2. سوهاج - 4 طن
 3. قنا - 3  طن
 4. شمال سيناء - 2 طن
 
سابعًا: يوم السبت 9 / 4 / 2022م 
 1. القاهرة - 4  طن
 2. الإسكندرية - 4 طن
 3. الجيزة - 4  طن
 4. بني سويف - 4 طن
 5. المنيا - 4  طن

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