اليوم السابع
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النقل تعلن دخول برج إشارات طنطا والمسافة الأوتوماتيكية حتى كفر الزيات الخدمة

الأحد، 03 أبريل 2022 10:38 ص
النقل تعلن دخول برج إشارات طنطا والمسافة الأوتوماتيكية حتى كفر الزيات الخدمة دخول برج إشارات طنطا والمسافة الأوتوماتيكية حتى كفر الزيات
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل دخول برج إشارات طنطا والمسافة الأوتوماتيكية بين طنطا وبركة السبع والمسافة الأوتوماتيكية بين طنطا وكفر الزيات في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  والذي يحقق أعلى معدلات الأمان ، وبدخول تلك المنطقه في الخدمة يكون  199 كم في الخدمه من إجمالي 208 كم.
 
وأوضحت الوزارة أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و 15 برج ثانوي و 80 مزلقان ) و  تم حتى الآن دخول  16 برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا – التوضيب – بنها - طنطا) و 14 برج ثانويه و  78 مزلقان  لافتا الى أن برج اشارات طنطا  يتحكم  في عدد  101 سيمافور  ضوئي  وعدد  126 موتور تحويله وعدد 8 مزلقانات.
وأضافت   أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة .
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