اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج غدا بـ"6 دول"

الأحد، 03 أبريل 2022 02:20 م
التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج غدا بـ"6 دول" وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر عقد اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول "لبنان - تونس - الأردن - فلسطين - السودان – المغرب"، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية (جدة / المدينة - نجران)، وذلك يوم الإثنين الموافق 4/4/2022 بدءًا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد اختبار الكتروني تجريبي لطلاب إبنائنا في الخارج بالصف الثالث الاعدادي بدول "الإمارات - البحرين - قطر) ، وذلك يوم الخميس الموافق 31/3/2022 بدءً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

التربية والتعليم

امتحان الكترونى لابناؤنا في الخارج

عقد امتحان تجريبى لأبناؤنا في الخارج

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: نظام التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج منازل.. و2 أبريل بدء اختبار الدور الأول

الأحد، 02 يناير 2022 05:05 ص

وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم عربى للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء الوطن بالخارج

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:47 م

2021 عام دمج المصريين بالخارج بمشروع حياة كريمة.. مبادرة مراكب النجاة تعبر المحطة السادسة بقرى بنى سويف والدقهلية.. ولأول مرة الإعلان عن وثيقة تأمين اختيارية لأبناء الوطن بالخارج.. ومبادرة صوت مصر فى أفريقيا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:00 م

الهجرة تنظم أنشطة ترفيهية لأبناء المصريين بالخارج واستعراض تطبيق "اتكلم عربى"

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:55 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة