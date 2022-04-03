التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج غدا بـ"6 دول"

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر عقد اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول "لبنان - تونس - الأردن - فلسطين - السودان – المغرب"، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية (جدة / المدينة - نجران)، وذلك يوم الإثنين الموافق 4/4/2022 بدءًا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد اختبار الكتروني تجريبي لطلاب إبنائنا في الخارج بالصف الثالث الاعدادي بدول "الإمارات - البحرين - قطر) ، وذلك يوم الخميس الموافق 31/3/2022 بدءً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.