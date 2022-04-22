أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يطلق إشارة بدء حصاد القمح فى توشكى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الرى: إزالة 3 مخالفات على النيل فى قنا
وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بمحافظة الغربية
وزير الزراعة: الدولة تسعى لتحقيق الأمن الغذائى باعتباره قضية أمن قومى
التعليم العالى تعلن ختام الدورة الرمضانية الأولى للمعاهد والمراكز البحثية
الصحة: توفير محتوى طبى مبسط باللغة العربية للتوعية بالأمراض
استعدادات مكثفة لصرف معاشات مايو اعتبارا من الغد.. اعرف التفاصيل
الأوقاف تعلن أسماء 96 فائزًا تحت 15 عاما بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم
معاون وزير الزراعة: الوزارة حريصة على دعم مزارعى القمح خلال الفترة الحالية
غداً وزيرة البيئة تحتفل بيوم الأرض من داخل المحميات الطبيعية
التعليم: إرسال جداول امتحانات الثانوى العام للمدارس لإخطار الطلاب بالمواعيد
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