أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسى يطلق إشارة بدء حصاد القمح فى توشكى

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‬ الرى: إزالة 3 مخالفات على النيل فى قنا

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بمحافظة الغربية