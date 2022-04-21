وقال القرش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن هناك زيادة في عملية التوريد للقمح الموسم الحالي، في ضوء زيادة السعر وتوفير حافز إضافي لتشجيع المزارع على توريد القمح، وحصول المزارع على أمواله خلال 24 ساعة وبحد أقصى خلال 48 ساعة من عملية التوريد.

وأضاف أن موسم توريد القمح بدأ هذا العام مبكرا 15 يوما عن الموعد الطبيعي، وتم زيادة نقاط تجميع القمح من الفلاحين، والتي تجاوزت الـ 400 نقطة تجميع لمساعدة الفلاح للتوريد بسهولة ولمنع أي تكدسات .

وأوضح معاون وزير الزراعة أن هدف الوزارة تأمين احتياجات المواطن من جميع السلـع.. لافتا إلى أن الدولة المصرية تنفق مئات المليارات من الجنيهات في دعم ملف القمح.

وأشار إلى أن جهود الدولة لدعم الفلاح تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية مثل بيض المائدة والدواجن والأسماك وغيرها، وذلك من خلال تبني الدولة لخطة استراتيجية تهدف لتعظيم الإنتاج من خلال زيادة المساحات المنتجة، وأيضا زيادة الإنتاجية لوحدتي الأرض والمياه، وذلك من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة والري الحديث والمشروعات القومية مثل تبطين الترع والتوسع في الزراعة وغيرها.

كما أكد الدكتور محمد القرش أن الدولة المصرية أصبح لديها اكتفاءً ذاتياً من جميع محاصيل الخضر والفاكهة ويتم تصدير ما يفيض.. مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في التوسعات الزراعية من خلال مشروعات التوسع الأفقي والرأسي لخدمة القطاع الزراعي ولتلبية احتياجات المواطن المصري لما لقطاع الزراعة من أهمية اقتصادية ومجتمعية وبيئية، فضلا عن أهميته في توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري.