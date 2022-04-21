غداً وزيرة البيئة تحتفل بيوم الأرض من داخل المحميات الطبيعية

كتبت منال العيسوى

تحتفل وزيرة البيئة، غدا الجمعة بيوم الأرض من قلب المحميات الطبيعية ، اذا يتزامن غدا الاحتفال بالذكرى ال52 ليوم الارض ، حيث يتشارك العالم غدا فى اكثر من 192 دولة الاحتفال بيوم الارض.

ويعد الاحتفال بيوم الأرض هو أحد المناسبات البيئة، التى يحرص عليها المهتمون بالبيئة، ولا سيما أن الاحتفال هذا العام أطلقته الأمم المتحدة تحت شعار استثمروا فى الكوكب، من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وطرح حلول لمواجهة التغيرات المناخية.

وطرح الخبراء بعض الطقوس التى تعكس المشاركة فى يوم الأرض ببعض الممارسات البيئة، اهمها الخروج للمتنزهات الطبيعية، وزيارة حدائق الحيوانات، أو مشاهدة أفلام بييئة، أو عقد ورش عمل للتوعية بأهمية البيئة، حيث يحتفل مليار شخص فى 192 دولة، غدا الجمعة بالذكرى الـ52 ليوم الأرض 2022، وتركز حملة هذا العام، على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، إضافة لتشجيع الجميع حكومات وأفراد وشركات للقيام بدورهم، و الاعتراف بالمسئولية للمساعدة فى تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أنه على مدار الاحتفالات الماضية بيوم الأرض لمدة 51 عاما، ساعد تزايد الاهتمام بيوم الأرض، على وجود بعض التشريعات فى جميع أنحاء العالم لحماية البيئة، وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، والمياه والأراضى بالتحديد منذ اعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970.