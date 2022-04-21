استعدادات مكثفة لصرف معاشات مايو اعتبارا من الغد.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعىُ لصرف معاشات مايو اعتبارا من غد الجمعة حيث سيتم فتح فروع بنك ناصر غدا وبعد غدا السبت من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى آكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.