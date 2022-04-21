اليوم السابع
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24 أبريل بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2022

الخميس، 21 أبريل 2022 08:02 م
24 أبريل بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2022 الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن   في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل 2022، حتى 12 مايو المقبل .

 

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.

 

 


التضامن

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التقديم لحج الجمعيات 2022

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