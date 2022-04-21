التعليم العالى تعلن ختام الدورة الرمضانية الأولى للمعاهد والمراكز البحثية

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى ، هناك فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم الخماسية للمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و نظمها معهد بحوث الإلكترونيات، خلال الفترة من 11 - 20 أبريل الجاري على الملعب الخماسي بمعهد بحوث البترول.

وقد أسفرت نتائج الدورة عن فوز معهد بحوث الفلزات بالمركز الأول، وفوز المركز القومي للبحوث بالمركز الثاني، وفوز معهد بحوث البترول بالمركز الثالث، وحصل معهد تيودور بلهارس على المركز الرابع.

وخلال فعاليات حفل تكريم الفرق الفائزة، أكدت د. شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن هذه الدورة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للأنشطة الترفيهية والرياضية على مستوى المعاهد والمراكز والهيئات البحثية برعاية د.خالد عبدالغفار، فضلاً عن دور هذه الأنشطة في توطيد علاقات التواصل بين منسوبي الهيئات والمعاهد البحثية، وتعزيز سبل التعاون بينهم في مختلف الجوانب الاجتماعية، والترفيهية، والرياضية.

وأشارت عبدالقادر إلى أن الدورة لاقت اهتمامًا إعلاميًّا متميزًا، ومشاركة واسعة من جانب المراكز والمعاهد البحثية، حيث وصل عدد الفرق المشاركة في الدورة إلى عشر فرق، مؤكدة أن المباراة النهائية اتسمت بالإثارة والتشويق، وتنافس الفريقان لاقتناص الفوز حتى نهاية المباراة، وشارك في تحكيم المباراة الحكم الدولي الكابتن سمير عثمان.

‎ومن جانبه، أكد د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول أهمية الدورة في أنها تعكس قدر الترابط بين المراكز والمعاهد البحثية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في حياتنا، وأنها لا تقل أهمية عن الجانب البحثي، مشيدًا بالروح الرياضية التي تحلت بها جميع الفرق المشاركة.

جدير بالذكر أن الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم الخماسية للمعاهد والمراكز البحثية انطلقت بمشاركة عشر فرق، قُسمت إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى (معهد بحوث البترول، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المركز القومي للبحوث، هيئة تمويل العلوم، معهد بحوث الإلكترونيات) بينما ضمت المجموعة الثانية (أكاديمية البحث العلمي، المعهد القومي للقياس والمعايرة، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، معهد بحوث الفلزات، معهد تيودور بلهارس للأبحاث).

وقد انتهت منافسات دور المجموعات بحصول المركز القومي للبحوث على المركز الأول في منافسات المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني معهد بحوث البترول بمجموع 9 نقاط، وفي المجموعة الثانية احتل معهد بحوث الفلزات المركز الأول برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن معهد تيودور بلهارس الذي حلّ في المركز الثاني.