اليوم السابع
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الأوقاف تعلن أسماء 96 فائزًا تحت 15 عاما بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم

الخميس، 21 أبريل 2022 01:02 م
الأوقاف تعلن أسماء 96 فائزًا تحت 15 عاما بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم وزارة الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء الفائزين في مسابقة رمضان القرآنية للناشئة 1443 هـ / 2022م ، ليومي الثلاثاء والأربعاء  19 – 20 / 4 / 2022م على النحو التالي : 

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وفى سياق متصل ناشدت الوزارة الواعظات والمحفظات المعتمدات، المتقدمات للمسابقة القرآنية، الحضور إلى مسجد النور بالعباسية، يوم السبت الموافق 7 مايو، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، وهن:
 
1. أميرة محمد قطب سلمي - الإسكندرية
2. إيناس صلاح الدين الخطيب - الإسكندرية
3. بهيرة محمد بدر الدين خير الله - الإسكندرية
4. سهام يونس أحمد أحمد - الإسكندرية
5. عبير إسماعيل علي سالم - الإسكندرية
6. ماجدة محمود يوسف محمد - الإسكندرية
7. محاسن عطية محمد إبراهيم - الإسكندرية
8. مرفت ياسين حسيب ياسين - الإسكندرية
9. مها أحمد صادق الأجهوري - الإسكندرية
10. تقوى مجدي محمد علي - الإسماعيلية
11. سعيدة عبد الستار محمد حفني - الأقصر
12. سحر محمود محمد همام - بور سعيد
13. سكينة فريد عبد الحميد - بور سعيد
14. أسماء بسطاوي عبد الكريم بسطاوي - الجيزة
15. رحمة رشاد محمد قطب - الجيزة
16. سحر محمد شوقي - الجيزة
17. كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة
18. منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة
19. منال عبد الوهاب أمين حامد - الجيزة
20. سامية صادق يوسف إبراهيم - الدقهلية
21. شيماء صلاح الدين محمد - الدقهلية
22. سميحة عبد الرحمن بخيت - سوهاج
23. عواطف عبد الفتاح سيد محمد - سوهاج
24. إسراء أحمد السيد محمد السحت - الشرقية
25. أسماء أحمد السيد محمد السحت - الشرقية
26. أماني السيد بدوي نوار - الغربية
27. إيمان محمد أبو المعاطي البنا - الغربية
28. إيمان محمد سالم غنيم - الغربية
29. سحر رءوف صبري فريد ناجي - الغربية
30. صفاء محمد صبري سعود - الغربية
31. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي - الغربية
32. أماني علي محمد مرشدي - القاهرة
33. إيمان أحمد فريد أبو حديد - القاهرة
34. إيمان حسنى حسن محمود - القاهرة
35. حنان علي مصطفي علي - القاهرة
36. رابحة صلاح الدين مصطفي سالم - القاهرة
37. ريم ماهر محمد فتحي - القاهرة
38. سحر أحمد نعيم - القاهرة
39. سحر شعبان سنوسي كريم - القاهرة
40. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل - القاهرة
41. سناء محمد عبد الله - القاهرة
42. صفاء مصطفى عبد الغني - القاهرة
43. محروسة زناتة السيد زناتة - القاهرة
44. مرفت محمد رمضان جاد - القاهرة
45. منال إبراهيم شبيب عامر - القاهرة
46. منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة
47. منى مصطفى فهمي محمد مصطفى - القاهرة
48. مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة
49. ناريمان عبد العاطي السيد الصعيدي - القاهرة
50. نشوة محمد عبد المجيد المصري - القاهرة
51. نصرة مصطفى حسن توفيق - القاهرة
52. هويدا عبد الحميد محمد يوسف - القاهرة
53. وفاء السيد علي أحمد السيسي - القاهرة
54. سعاد محمد كامل عامر - القليوبية
55. إسراء محمد عبد العزيز وافي - كفر الشيخ
56. جوهرة محمد عبد الله فرحات - كفر الشيخ
57. سهير عبد المحسن سنهوري - مرسى مطروح
58. أمينة رمضان عبد اللطيف العالم - المنوفية
59. انجبار محمد محمد أبو موسي - المنوفية
60. زينب عبد الغني البرماوي - المنوفية
61. سناء طه السيد موسى - المنوفية
62. رجاء كمال الدين علي محمد - المنيا
63. صابرين فوزي أحمد محمد - المنيا
64. فاتن عبد الله جابر - المنيا
65. نوال سامح جلال الدين محمد - المنيا
66. رشا شعبان صابر الشاعر - الدقهلية
67. دعاء أسعد طلبة منصور - الغربية
68. دينا باز عبد السميع علي - القاهرة
69. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد القاضي - كفر الشيخ
70. وفاء أمين ابراهيم الزقم - المنوفية
71. ايمان عبد اللاه محمد - الاسكندرية
72. أمال فهمى على مبروك درويش - البحيرة
73. أمينه سعد اسماعيل احمد - البحيرة
74. لمياء جودة صبري أبوزيد - البحيرة
75. دعاء محمد عبد الله عمار - بني سويف 
76. أسماء جمعة غنيم - دمياط 
77. جيهان مختار محمد المرسى - دمياط 
78. رشا محمد عبده ترك - دمياط 
79. زينب فاروق أحمد عبد الرحيم - الشرقية
80. أسماء عبد المجيد عبدالرحيم - قنا 
81. خديجة حمدي أبو المجد أبوزيد - قنا 
82. رحاب مصلحي محمدي مجاهد درويش - المنوفية
83. كامله حسان عبد الفتاح مسعود - المنيا 
84. نورهان أحمد عبد العليم عبد الغني - المنيا 
85. وردة محمد عبد الغنى - المنيا 
86. صباح أبو بكر محمد أبو بكر - الوادي الجديد
 
 

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