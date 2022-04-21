الأوقاف تعلن أسماء 96 فائزًا تحت 15 عاما بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء الفائزين في مسابقة رمضان القرآنية للناشئة 1443 هـ / 2022م ، ليومي الثلاثاء والأربعاء 19 – 20 / 4 / 2022م على النحو التالي :









وفى سياق متصل ناشدت الوزارة الواعظات والمحفظات المعتمدات، المتقدمات للمسابقة القرآنية، الحضور إلى مسجد النور بالعباسية، يوم السبت الموافق 7 مايو، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، وهن:

1. أميرة محمد قطب سلمي - الإسكندرية

2. إيناس صلاح الدين الخطيب - الإسكندرية

3. بهيرة محمد بدر الدين خير الله - الإسكندرية

4. سهام يونس أحمد أحمد - الإسكندرية

5. عبير إسماعيل علي سالم - الإسكندرية

6. ماجدة محمود يوسف محمد - الإسكندرية

7. محاسن عطية محمد إبراهيم - الإسكندرية

8. مرفت ياسين حسيب ياسين - الإسكندرية

9. مها أحمد صادق الأجهوري - الإسكندرية

10. تقوى مجدي محمد علي - الإسماعيلية

11. سعيدة عبد الستار محمد حفني - الأقصر

12. سحر محمود محمد همام - بور سعيد

13. سكينة فريد عبد الحميد - بور سعيد

14. أسماء بسطاوي عبد الكريم بسطاوي - الجيزة

15. رحمة رشاد محمد قطب - الجيزة

16. سحر محمد شوقي - الجيزة

17. كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة

18. منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة

19. منال عبد الوهاب أمين حامد - الجيزة

20. سامية صادق يوسف إبراهيم - الدقهلية

21. شيماء صلاح الدين محمد - الدقهلية

22. سميحة عبد الرحمن بخيت - سوهاج

23. عواطف عبد الفتاح سيد محمد - سوهاج

24. إسراء أحمد السيد محمد السحت - الشرقية

25. أسماء أحمد السيد محمد السحت - الشرقية

26. أماني السيد بدوي نوار - الغربية

27. إيمان محمد أبو المعاطي البنا - الغربية

28. إيمان محمد سالم غنيم - الغربية

29. سحر رءوف صبري فريد ناجي - الغربية

30. صفاء محمد صبري سعود - الغربية

31. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي - الغربية

32. أماني علي محمد مرشدي - القاهرة

33. إيمان أحمد فريد أبو حديد - القاهرة

34. إيمان حسنى حسن محمود - القاهرة

35. حنان علي مصطفي علي - القاهرة

36. رابحة صلاح الدين مصطفي سالم - القاهرة

37. ريم ماهر محمد فتحي - القاهرة

38. سحر أحمد نعيم - القاهرة

39. سحر شعبان سنوسي كريم - القاهرة

40. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل - القاهرة

41. سناء محمد عبد الله - القاهرة

42. صفاء مصطفى عبد الغني - القاهرة

43. محروسة زناتة السيد زناتة - القاهرة

44. مرفت محمد رمضان جاد - القاهرة

45. منال إبراهيم شبيب عامر - القاهرة

46. منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة

47. منى مصطفى فهمي محمد مصطفى - القاهرة

48. مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة

49. ناريمان عبد العاطي السيد الصعيدي - القاهرة

50. نشوة محمد عبد المجيد المصري - القاهرة

51. نصرة مصطفى حسن توفيق - القاهرة

52. هويدا عبد الحميد محمد يوسف - القاهرة

53. وفاء السيد علي أحمد السيسي - القاهرة

54. سعاد محمد كامل عامر - القليوبية

55. إسراء محمد عبد العزيز وافي - كفر الشيخ

56. جوهرة محمد عبد الله فرحات - كفر الشيخ

57. سهير عبد المحسن سنهوري - مرسى مطروح

58. أمينة رمضان عبد اللطيف العالم - المنوفية

59. انجبار محمد محمد أبو موسي - المنوفية

60. زينب عبد الغني البرماوي - المنوفية

61. سناء طه السيد موسى - المنوفية

62. رجاء كمال الدين علي محمد - المنيا

63. صابرين فوزي أحمد محمد - المنيا

64. فاتن عبد الله جابر - المنيا

65. نوال سامح جلال الدين محمد - المنيا

66. رشا شعبان صابر الشاعر - الدقهلية

67. دعاء أسعد طلبة منصور - الغربية

68. دينا باز عبد السميع علي - القاهرة

69. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد القاضي - كفر الشيخ

70. وفاء أمين ابراهيم الزقم - المنوفية

71. ايمان عبد اللاه محمد - الاسكندرية

72. أمال فهمى على مبروك درويش - البحيرة

73. أمينه سعد اسماعيل احمد - البحيرة

74. لمياء جودة صبري أبوزيد - البحيرة

75. دعاء محمد عبد الله عمار - بني سويف

76. أسماء جمعة غنيم - دمياط

77. جيهان مختار محمد المرسى - دمياط

78. رشا محمد عبده ترك - دمياط

79. زينب فاروق أحمد عبد الرحيم - الشرقية

80. أسماء عبد المجيد عبدالرحيم - قنا

81. خديجة حمدي أبو المجد أبوزيد - قنا

82. رحاب مصلحي محمدي مجاهد درويش - المنوفية

83. كامله حسان عبد الفتاح مسعود - المنيا

84. نورهان أحمد عبد العليم عبد الغني - المنيا

85. وردة محمد عبد الغنى - المنيا

86. صباح أبو بكر محمد أبو بكر - الوادي الجديد