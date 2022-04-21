اليوم السابع
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‬ الرى: إزالة 3 مخالفات على النيل فى قنا

الخميس، 21 أبريل 2022 07:25 م
‬ الرى: إزالة 3 مخالفات على النيل فى قنا إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة تعديات على نهر النيل فى "قنا"، حيث تم تنفيذ 3 مخالفاتليصل اجمالى  ما تم ازالته حوالى 76 ألف و 612 مخالفة منذ يناير 2015.
 
واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنيةبالوزارةبالاستمرارفيبذلالجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزةالأمنيةوأجهزةالمحافظاتوجهاتالدولة المختلفة .
 
أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمهاأومرتكبها،وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئو ل عنالإشرافومتابعةشريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضاً لكافةالأغراضالأخرى منمياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات

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