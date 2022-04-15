اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 12:16 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح‎

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح‎ القمح - أرشيفية

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