الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 ص القمح - أرشيفية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: السكة الحديد تعلن تخفيضات لمرضى السرطان ومكفوفى البصر وذوى الهمم الصحة تكشف 4 طرق للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين فى رمضان.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة تعلن خلو مستشفيات محافظة قنا من مرضى فيروس كورونا الأوقاف توزع 100 ألف شنطة غذائية فى 4 محافظات.. صور الأوقاف تنظم مسابقة للواعظات والمحفظات في حفظ القرآن الكريم وتفسير جزء عم حركة المحليات.. نقل وتعيين 19 رئيس حى بالقاهرة و11 بالدقهلية و4 بسوهاج موعد صرف معاشات مايو 2022.. اعرف التفاصيل وزيرة التضامن: تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات في 409 قرية ضمن "حياة كريمة" وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح.. صور الزراعة تستمر فى طرح طماطم طازجة بمنافذها بسعر 10 جنيهات للكيلو اخبار الحكومة اخبار محلية اخبار عاجلة اخبار مصرية اخبار استيراد القمح الهندى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الحكومة تبحث تنفيذ توجيهات الرئيس بالعمل على تنشيط قطاع التمويل العقارى الخميس، 14 أبريل 2022 04:37 م تقرير "خطة النواب" عن الحساب الختامى لموازنة 20/21.. توصيات لترشيد الإنفاق وحماية أموال الدولة ومنع المخالفات.. تحصيل 465.6 مليار جنيه ديون مستحقة للحكومة طرف الغير..الاستعانة بمستشارين بالوزارات فى أضيق الحدود الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:30 م الحكومة ترد على شائعة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعى الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:31 م صندوق سيادى إماراتى يستحوذ على حصص الحكومة بـ5 شركات كبرى بالبورصة بقيمة 1.8 مليار دولار.. " المالية" تبيع 20% فى موبكو بـ266.6 مليون دولار..ميناء الإسكندرية تخفض حصتها فى الإسكندرية للحاويات بـ186 مليون دولار الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة