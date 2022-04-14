وزيرة التضامن: تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات في 409 قرية ضمن "حياة كريمة"

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه تم افتتاح وتشغيل "5 بيوت" للتطوع بجامعات "القاهرة – حلوان ، سوهاج، الزقازيق- جنوب الوادي "، بهدف توعية ما يقرب من ( 150 ألف) طالب وطالبة سنوياً، كما تم إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" باستهداف "409 قرية".

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" ،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي ،وذلك بحضور المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس التحرير ومجلس ادارة اليوم السابع، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وأضافت وزيرة التضامن أنه وفي إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنمية الاجتماعية للأسر بالمناطق السكنية المطورة تم تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بهذه المناطق ومن خلاله تم إجراء "147 ألف" زيارة منزلية للأسر بمناطق "الأسمرات – بشاير الخير – المحروسة – روضة السيدة – حدائق أكتوبر – المناطق المطورة بحي الضواحي ببورسعيد"، وكذلك المناطق المحيطة بها من خلال " 250 متطوع " وكنتيجة لهذه الزيارات المنزلية تردد ما يزيد عن (8 آلاف) مريض إدمان علي عيادات صندوق مكافحة الإدمان بهذه المناطق وتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا.