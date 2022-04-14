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السكة الحديد تعلن تخفيضات لمرضى السرطان ومكفوفى البصر وذوى الهمم

الخميس، 14 أبريل 2022 11:34 م
السكة الحديد تعلن تخفيضات لمرضى السرطان ومكفوفى البصر وذوى الهمم قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد تقديم تخفيضات على أسعار تذاكر القطارات لمرضى السرطان ومكفوفى البصر، وذوى الهمم انطلاقا من الدور الاجتماعي الذي تتبناه الهيئة كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب.

وجاءت التخفيضات كالتالى:
 

أولا: تمنح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم:

تقوم الهيئة بصرف تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا ( كارت ذكي) مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة  (الأسباني والفرنساوي) بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة فى اليوم كالأتى:

1ـ المريض الذي لم يتعدى عمره 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ولمرافقه.

2ـ المريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق.

ثانيا: تمنح اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر:
 

يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الإجتماعي ويصرف لهم اشتراك واحد لهما ( كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقه وأجرة المرافق نفس أجرة الكفيف.

ثالثا: تمنح الهيئة تخفيض لتذاكر السفر لذوي الهمم بنسبة 50% بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات الغير مكيفة بموجب بطاقة اثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.


تذاكر مرضى السرطان

السكة الحديد

تخفيضات المعاقين بالقطارات

ذوى الهمم

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