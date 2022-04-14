الزراعة تستمر فى طرح طماطم طازجة بمنافذها بسعر 10 جنيهات للكيلو

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال منافذها المتنقلة، طرح كميات من الطماطم الطازجة بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام، فضلا عن العديد من الخصروات والفاكهة بأسعار مخفضة يأتي ذلك في اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخفض الاسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، والحد من الحلقات الوسيطة، لتوفير المنتجات والسلع العذائية بأسعار مخفضة.

كما تم توفير كافة منتجات الخضر، والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، وغيرها من السلع الغذائية بجميع منافذ الوزارة ومعارضخير مزارعنا لأهالينا التابعة للوزارة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تتجاوز 20%، وأنه يتم باستمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات منانتاج الوزارة ومزارعها، لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن المنافذ المتنقلة، والتي تم التنسيق مع المحافظين لتجوب المناطق النائية والأكثر فقرا.