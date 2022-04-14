موعد صرف معاشات مايو 2022.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

موعد صرف معاشات مايو 2022 ، كشفت عنه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، حيث أعلنت صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات و تلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

ومن المقرر بدء الصرف يوم الجمعة المقبل الموافق 22 إبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك و البريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية، بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الاول من مايو و أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل الي 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً .

يذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% علي ان تتم الزيادة مع معاشات شهر إبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر و بلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه و بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل و مايو ويونيه و بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه .