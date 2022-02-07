أخبار × 24 ساعة..المفتى: النبى لم يضرب زوجاته وعلينا الاقتداء بأفعال الرسول

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزير الكهرباء: رسوم دمج المحطات الشمسية مقابل استخدام الشبكة القومية

"القومى للبحوث": طرح اللقاح المصرى ضد كورونا كوفى فاكس خلال شهرين

الرعاية الصحية: خطة لتشجيع المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الجالية المصرية بلندن تدعم المنتخب بأعلام مصر وزفة سيارات بعد حصد البطولة.. صور

الصحة: فحص 22 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الرئيس السيسي يستقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة بمطار القاهرة..صور

موقع مغربى: جنازة الطفل ريان غدا الإثنين بعد صلاة الظهر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للجامعات الأهلية وآليات تمويلها

التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية العامة

الصحة: ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 84.3 %

"القومية للأنفاق" تنشر صورا لتجارب القطار الكهربائى "LRT".. وتعلق: "هانت"

التعليم تحدد حالات الإعفاء من امتحانات اللغة الثانية والعربى والدين بالثانوية

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأوقاف توزع غدا 3 أطنان لحوم صكوك إطعام فى الفيوم

المفتى: النبى لم يضرب زوجاته وعلينا الاقتداء بحال وفعل الرسول الكريم

هيئة الدواء تكشف طرق الغذاء الصحى لمرضى السرطان