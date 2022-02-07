اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة..المفتى: النبى لم يضرب زوجاته وعلينا الاقتداء بأفعال الرسول

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..المفتى: النبى لم يضرب زوجاته وعلينا الاقتداء بأفعال الرسول الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

 

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