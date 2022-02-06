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الأوقاف توزع غدا 3 أطنان لحوم صكوك إطعام فى الفيوم

الأحد، 06 فبراير 2022 09:28 م
الأوقاف توزع غدا 3 أطنان لحوم صكوك إطعام فى الفيوم توزيع لحوم - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف غدا الإثنين، 3 أطنان من اللحوم ضمن مشروعها "صكوك الإطعام"، وذلك على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.
 
وبما يتم توزيعه اليوم من اللحوم، يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 19 طنًّا من اللحوم بمحافظات "القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم".
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن مشروع "صكوك الإطعام"  أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه ، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و 100 طن لحوم فى شهر شعبان ، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.
 

صكوك الإطعام

صك الإطعام

لحوم صكوك الإطعام

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