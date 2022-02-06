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غدا ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأحد، 06 فبراير 2022 01:02 م
غدا ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب: محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00 .


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