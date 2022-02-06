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"القومى للبحوث": طرح اللقاح المصرى ضد كورونا كوفى فاكس خلال شهرين

الأحد، 06 فبراير 2022 08:23 م
"القومى للبحوث": طرح اللقاح المصرى ضد كورونا كوفى فاكس خلال شهرين اسامة عزمى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أسامة عزمى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، رئيس الفريق المشرف على التجارب السريرية للقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا، إنه خلال شهرين سيتم طرح اللقاح المصرى بالأسواق، مضيفًا: أنه تم عمل بعض إجراءات البروتوكول مع هيئة الدواء على اللقاح المصرى حتى الوصول لمعدلات الصحة العالمية. 
 
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم: هناك دواء مصرى سيصدر فى الأسواق فى الفترة المقبلة يستخدم كعلاج ووقاية، وهو عبارة عن مكمل غذائى يعطى مناعة ضد الفيروس، وننتظر نشره فى أحد المجلات العلمية وسيتم طرحه بعد ذلك فى السوق المصرى. 
 

وكان الدكتور أسامة عزمى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ورئيس الفريق المشرف على التجارب السريرية للقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا، قال إن مراحل إنتاج أي لقاح في العالم تمر بمرحلتين كبار، وأولها حيوانات التجارب، ثم التجارب على الإنسان، حتى يصدر اللقاح في السوق، موضحا أننا في نهاية المرحلة الأولى وهي التجارب على الإنسان.

 


القومى للبحوث

اللقاح المصرى

كورونا

اسامة عزمى

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