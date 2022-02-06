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التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية العامة

الأحد، 06 فبراير 2022 02:30 م
التعليم توضح ضوابط أداء امتحان المواد ذات الفرعين فى الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط أداء طلاب الثانوية العامة الامتحان فى المواد ذات الفرعين، وتشمل "الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية"، موضحة أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحا في هذه المادة، ولا يحق له دخول امتحان الدور الثانى فى الفرع الذى لم يؤدى فيه امتحان الدور الأول.

وأوضحت الوزارة، أن نجاح الطالب بالدرجة النهائية في ذات الفرع  يكون قد نجح في المادة بالنهاية الصغرى، وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ويؤدي الامتحان في الفرعين معا بالدور الثانى، وفي حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا، أما إذا صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه فى أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور  الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
 
جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.
 


 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

ضوابط اداء امتحان المواد ذات الفرعين

امتحانات الثانوية العامة 2022

اليوم السابع بلس

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